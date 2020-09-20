أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته

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حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونتوقد أكد مصدر مقرب أن حالته الصحية مستقرة، وسوف يصل منزله خلال الدقائق المقبلة، مشددا على وسائل الإعلام بعدن مشر ما قد يسئ له أو لعائلته، أو يقلق محبيه حول الوطن العربي وفى كل انحاء العالم.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ39، منح النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.
وقد عرضت شاشة "MBC مصر2" خلال عيد الأضحى الاضي مسرحية "كذب في كذب" بطولة سمير غانم وأحمد راتب، بالاشتراك مع طارق الإبيارى، وندى بهجت وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف الكاتب الكبير الراحل أبو السعود الإبيارى، وإخراج عبد الغنى زكى
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