أخبار عاجلة
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -
انتخابات أميركا.. هل تعكس الاستطلاعات ما ستقرره النتائج؟ -
أخبار اليمن : إنفلونزا الخنازير أم كورونا.. أيهما أخطر؟ -
ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية -
أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 -
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -

أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته

فن ومشاهير تبليغ
أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته
أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته
خضع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية مساء اليوم للإطمئنان على حالته الصحية، بعد أن شعر بتعب مفاجئ، وتم نقله إلى احدى العيادات الخاصة.

اقرأ أيضا:

محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

وقد أكد مصدر مقرب أن حالته الصحية مستقرة، وسوف يصل منزله خلال الدقائق المقبلة، مشددا على وسائل الإعلام بعدن مشر ما قد يسئ له أو لعائلته، أو يقلق محبيه حول الوطن العربي وفى كل انحاء العالم.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ39، منح النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.
 
وقد عرضت شاشة "MBC مصر2" خلال عيد الأضحى الاضي مسرحية "كذب في كذب" بطولة سمير غانم وأحمد راتب، بالاشتراك مع طارق الإبيارى، وندى بهجت وحسن عبد الفتاح، ومن تأليف الكاتب الكبير الراحل أبو السعود الإبيارى، وإخراج عبد الغنى زكى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة صحية تداهم سمير غانم.. وفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على صحته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 