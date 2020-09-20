استضاف موقع "دوت الخليج" المطرب الشاب عمر كمال فى ندوة خاصة، تحدث خلالها عن أخر أعماله الفنية، كما تطرق لعلاقته بزملائه داخل الوسط. يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمر كمال يتحدث عن آخر أعماله وأزمته مع نقابة الموسيقيين في ندوة بـ دوت الخليج.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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