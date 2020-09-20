أخبار عاجلة
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -
انتخابات أميركا.. هل تعكس الاستطلاعات ما ستقرره النتائج؟ -
أخبار اليمن : إنفلونزا الخنازير أم كورونا.. أيهما أخطر؟ -
ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية -
أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 -
بدون زيت وقلية.. 4 طرق صحية جديدة لتحضير البطاطس -
وفاة أسرة مصرية بالكامل.. (والسبب مؤلم) -

بصحبة منة شلبي.. عمرو عبد الجليل من كواليس فيلم النمس والأنس

فن ومشاهير تبليغ
بصحبة منة شلبي.. عمرو عبد الجليل من كواليس فيلم النمس والأنس
بصحبة منة شلبي.. عمرو عبد الجليل من كواليس فيلم النمس والأنس
وظهر عمرو عبد الجليل في الصور برفقة النجمة منة شلبي من كواليس فيلم النمس والانس وعلق قائلًا "مع النجمة منة شلبي الانس والنمس".

ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.

شارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصحبة منة شلبي.. عمرو عبد الجليل من كواليس فيلم النمس والأنس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 