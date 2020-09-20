ظهرت ملك قورة با إطلالة صيفية مميزة حيث التقطت عدة صور بطرق مختلفة واعتمدت تسريحة شعر بسطة دون تكلف حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

وتألقت ملك بماكياج هادئ وبسيط بألوان البينك والكشمير، كما نسقت اكسسوارات بسيطة بأسورة مع طلاء اظافر بسيط وانيق.





يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك قورة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.