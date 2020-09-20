نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا منصور تشوق متابعيها لمسلسل "أسود فاتح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة رانيا منصور لمسلسها الجديد والذي يحمل اسم "أسود فاتح". حيث نشرت البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : استنوني في دور أية مسلسل أسود فاتح 27 سبتمبر علي شاهد. وتشارك رانيا منصور، في بطولة مسلسل "اسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي وستكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه في سباق رمضان 2021.

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