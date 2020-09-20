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أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الچيم

فن ومشاهير تبليغ
أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الچيم
أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الچيم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فلوكس يستعرض عضلاته داخل الچيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازل الفنان أحمد فلوكس جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فلوكس بالفيديو وهو يمارس بعض التمارين الرياضة الشاقة ، وعلق علي الفيديو قائلاً :"حياتي".

يشار أن فلوكس يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "سفينة نوح"، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان الإردني منذر ريحانة، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، ومن إخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه بداية العام الجديد 2021.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 