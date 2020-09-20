محامي بهاء سلطان: لن يمكنه الغناء قبل انتهاء نزاعه القضائي مع نصر محروس

كشف يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع نصر محروس.
وتابع يوسف إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية أن بهاء سلطان لا يغني احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.
وأكد أن بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس وعلى استعداد للعودة إلى الغناء وتفعيل شروط التعاقد بينهما.
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