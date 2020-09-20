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يتسلم النجوم الفائزون جوائزهم من المنازل.. تفاصيل مثيرة بحفل Emmy

فن ومشاهير تبليغ
يتسلم النجوم الفائزون جوائزهم من المنازل.. تفاصيل مثيرة بحفل Emmy
يتسلم النجوم الفائزون جوائزهم من المنازل.. تفاصيل مثيرة بحفل Emmy

وقد جات قائمة الترشيحات كالآتي:

 

أفضل مسلسل درامي:

“Better Call Saul” (AMC)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Killing Eve” (BBC America/AMC)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Ozark” (Netflix)

“Stranger Things” (Netflix)

“Succession” (HBO)

 

أفضل مسلسل كوميدي:

 

“Curb Your Enthusiasm” (HBO)

“Dead to Me” (Netflix)

“The Good Place” (NBC)

“Insecure” (HBO)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video)

“Schitt’s Creek” (Pop TV)

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