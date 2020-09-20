وقد جات قائمة الترشيحات كالآتي: أفضل مسلسل درامي: “Better Call Saul” (AMC) “The Crown” (Netflix) “The Handmaid’s Tale” (Hulu) “Killing Eve” (BBC America/AMC) “The Mandalorian” (Disney Plus) “Ozark” (Netflix) “Stranger Things” (Netflix) “Succession” (HBO) أفضل مسلسل كوميدي: “Curb Your Enthusiasm” (HBO) “Dead to Me” (Netflix) “The Good Place” (NBC) “Insecure” (HBO) “The Kominsky Method” (Netflix) “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video) “Schitt’s Creek” (Pop TV)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يتسلم النجوم الفائزون جوائزهم من المنازل.. تفاصيل مثيرة بحفل Emmy على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.