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هيفاء وهبي: 27 سبتمبر عرض مسلسل أسود فاتح

فن ومشاهير تبليغ
هيفاء وهبي: 27 سبتمبر عرض مسلسل أسود فاتح
هيفاء وهبي: 27 سبتمبر عرض مسلسل أسود فاتح

روجت الفنانة هيفاء وهبي  لمسلسلها الجديد "أسود فاتح" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هيفاء وهبي بوستر مسلسل أسود فاتح وعلقت قائلة: "انا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة وناجحة في اول قصتي مع "اسود فاتح" ولكن... اللي يقلك هعيش واموت معاك قله انت كذاب!! ٢٧ سبتمبر  مسلسل  اسود_فاتح  رانيا_خطاب  هيفاء_وهبي".

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" عن عرض العمل على القنوات الفضائية بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضة قريبا.

مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 