ساقية الصاوي تعيد تحذير الزائرين لحضور الحفلات



عادت ساقية الصاوي مرة آخرى في تحذير الزائرين من عدم ارتداء الكمامة والكحول، داخل القاعات، وذلك خوفًا من عدوى عادت ساقية الصاوي مرة آخرى في تحذير الزائرين من عدم ارتداء الكمامة والكحول، داخل القاعات، وذلك خوفًا من عدوى فيروس كورونا المستجد وشدد المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، على المشرفين بالساقية، على اتخاذ الاجراءات اللزمة ضد المخالفين لتعليمات الدخول للقاعات لحضور الحفلات. كما أكد عليهم توقيع غرامة مالية، وسحب تذكرة الدخول لمخالفين التعليمات، وتم تعقيم كافة القاعات. وتحديد مسافات بين الكراسي يجلس عليها الجمهور، وتحديد أعداد محددة للحفلات. و يستعد الشيخ عامر التوني، قائد المولوية المصري، لإحياء سهرة صوفيه جديدة، فى حضرة جمهوره ومحبيه، بين جدارن ساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك يوم يوم الخميس المقبل على خشبة مسرح النهر.

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