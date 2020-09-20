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محتاج سنة.. أحمد جمال يشوق متابعيه لأحدث أغانيه

فن ومشاهير تبليغ
محتاج سنة.. أحمد جمال يشوق متابعيه لأحدث أغانيه
محتاج سنة.. أحمد جمال يشوق متابعيه لأحدث أغانيه
شارك الفنان احمد جمال متابعيه بالبوستر الرسمى لاغنيته الجديدة " محتاج سنة " من خلال حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفديوهات "انستجرام".

وعلق احمد جمال قائلا :" قريبا .. محتاج سنة".

وكان أحمد جمال، طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته على موقع YouTube بعنوان "حق مش حقك".

حملت الأغنية طابع توعوي ينتقد مخالفي القانون، وهي من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو، كما طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "جيل بطل" والتى حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر اليوتيوب.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 