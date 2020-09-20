يذكر ان اعلن اميتاب باتشان اعلن الشهر الماضى عن شفائه من فيروس كورونا، وعودته للمنزل بعد قضائه فترة الحجر في المستشفى.
وقال أميتاب باتشان، من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" :" النهارده الصبح تحاليل الكورونا طلعت سلبية، غادرت المستشفى ورجعت المنزل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التعافي.. ماذا فعل فيروس كورونا فى أميتاب باتشان؟.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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