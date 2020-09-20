بعد التعافي.. ماذا فعل فيروس كورونا فى أميتاب باتشان؟.. صور

يذكر ان اعلن اميتاب باتشان اعلن الشهر الماضى عن شفائه من فيروس كورونا، وعودته للمنزل بعد قضائه فترة الحجر في المستشفى.

وقال أميتاب باتشان، من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" :" النهارده الصبح تحاليل الكورونا طلعت سلبية، غادرت المستشفى ورجعت المنزل".