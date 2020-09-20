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بعد التعافي.. ماذا فعل فيروس كورونا فى أميتاب باتشان؟.. صور

فن ومشاهير تبليغ
بعد التعافي.. ماذا فعل فيروس كورونا فى أميتاب باتشان؟.. صور
بعد التعافي.. ماذا فعل فيروس كورونا فى أميتاب باتشان؟.. صور

يذكر ان اعلن اميتاب باتشان اعلن الشهر الماضى عن شفائه من فيروس ، وعودته للمنزل بعد قضائه فترة الحجر في المستشفى.

وقال أميتاب باتشان، من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام" :" النهارده الصبح تحاليل الكورونا طلعت سلبية، غادرت المستشفى ورجعت المنزل".

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