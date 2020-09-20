بيومي فؤاد: لم أدرس التمثيل أو الإخراج أكاديميا.. والمسرح "لم يشهرني"

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يدرس التمثيل أو الإخراج، ولكنه انضم إلى مركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء الأحد، أنه درس الفنون الجميلة قسم الجرافيك والرسوم المتحركة، متابعا: "التمثيل أخدني منذ التخرج.. ولكن أحيانا أحب الرسم الآن وأحاول تخيل الشخصيات والوجوه بالرسم".
وأشار إلى تقديمه أحد كورسات التمثيل في دولة الإمارات، مستكملا: "بالفعل ظهرت متأخرا.. وكنت أمثل مسرح لكنه لم يعد سبيلا للشهرة بسبب عدم تصوير المسرحيات".
وذكر أنه يفضل تعريفه بـ"الممثل" فقط، رافضا أي تمييز لتمثيله، مبديا في الوقت ذاته حبه للكوميديا، وسعيه الدائم لتقديم الكوميديا من رحم أي مشكلات أو أزمات.
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