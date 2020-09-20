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عقب تعافيه.. تعرف على تأثير فيروس كورونا في أمتاب باتشان

فن ومشاهير تبليغ
عقب تعافيه.. تعرف على تأثير فيروس كورونا في أمتاب باتشان
عقب تعافيه.. تعرف على تأثير فيروس كورونا في أمتاب باتشان
ظهر النجم الهندي أميتاب باتشان، عقب تعافيه من فيروس المستجد، بوزن ممتلئ على غير العادي.

وشارك صورة النجم الهندي أميتا باتشان عدد من الفنانين والجمهور، عقب ملاحظة زيادة وزنه.

وكان "باتشان" قد أعلن منذ فترة تعافيه من ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك عقب تعافي زوجة نجله أبهيشيك.

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