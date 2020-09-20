عقب تعافيه.. تعرف على تأثير فيروس كورونا في أمتاب باتشان

ظهر النجم الهندي أميتاب باتشان، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بوزن ممتلئ على غير العادي. وشارك صورة النجم الهندي أميتا باتشان عدد من الفنانين والجمهور، عقب ملاحظة زيادة وزنه. وكان "باتشان" قد أعلن منذ فترة تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك عقب تعافي زوجة نجله أبهيشيك.

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