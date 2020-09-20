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Nomadland يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان تورونتو

فن ومشاهير تبليغ
Nomadland يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان تورونتو
Nomadland يحصد جائزة أفضل فيلم في مهرجان تورونتو

حصد فيلم "Nomadland" جائزة أفضل فيلم خلال حفل ختام مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، عقب عرضه لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي في 11 سبتمبر الماضي، وفوزه بجائزة الأسد الذهبي.

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