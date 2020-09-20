أنا بخير.. أول تعليق من سمير غانم بعد خضوعه لفحوصات طبية

وأكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز خضوعه مساء اليوم لفحوصات طبية روتينية.

أكد الفنان سمير غانم، أنه بخير ولا يعانى من أى مضاعفات، وهو يتواجد بمنزله، موجها الشكر لكل من حاول الاتصال به في الساعات الماضية.

كان "دوت الخليج" نشر خبر خضوع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، بعد زيارته لإحدى العيادات الخاصة.

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وأكد مصدر مقرب أن حالته الصحية مستقرة، مطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر ما قد يسيء له أو لعائلته، أو يقلق محبيه حول الوطن العربي وفى كل أنحاء العالم.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ39، منح النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.



وعرضت شاشة "

MBC

مصر2" خلال عيد الأضحى