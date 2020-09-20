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تعرض ابنة فراس سعيد لصدمة كبيرة..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ12 من مسلسل "قوت القلوب"

فن ومشاهير تبليغ
تعرض ابنة فراس سعيد لصدمة كبيرة..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ12 من مسلسل "قوت القلوب"
تعرض ابنة فراس سعيد لصدمة كبيرة..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ12 من مسلسل "قوت القلوب"

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرض ابنة فراس سعيد لصدمة كبيرة..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ12 من مسلسل "قوت القلوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الـ12، من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، والذي يذاع على قناة "الحياة" وشهدت أحداث عديدة.

تشاجر عاطف مع والدته وذلك لشعوره بعدم اهتمامها به، أو حبها له وتعرضت ابنة فراس سعيد لصدمة كبيرة في نهاية الحلقة وتصالح عاطف مع والدته في النهاية وجاء ذلك عقب تإدعاء قوت وهي ماجدة زكي أنها تؤمن بالشعوذة لتقع بأحد الأشخاص.

“قوت القلوب” بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 