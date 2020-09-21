هاني شنودة يكشف "الأغاني المخفية" في حياة الفنانة نجاة

قال الموسيقار هاني شنودة، إن كاتب مذكراته مصطفى حمدي اختار عناوين المذكرات بدقة في مؤلفه الجديد، مشيرًا إلى أنه تحدث في مذكراته عن الأغنيات المخفية للست نجاة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن نجاة عندها حرص شديد على نفسها، في اختيار أغانيها، لأنها من الأربعة الكبار الذين غنوا باللغة العربية وهم "أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة".