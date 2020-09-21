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بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر بعد تصريحات محاميه

فن ومشاهير تبليغ
بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر بعد تصريحات محاميه
بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر بعد تصريحات محاميه

تصدر الفنان بهاء سلطان، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية بعد تصريحات المحامي الخاص به.

وكان يوسف ابراهيم محامي الفنان بهاء سلطان، أكد أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس.

وقال يوسف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية إن بهاء سلطان لا يغني احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء مع نصر محروس لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.

وأضاف: نصر محروس عدل العقد المبرم بينه وبين بهاء سلطان من أجل استغلاله ووضع بنود تخدمه بالعقد، معقبا: أدعى أن بهاء سلطان لم يقم بغناء بعض الأغاني.

وأكد أن بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس وعلى استعداد للعودة إلى الغناء وتفعيل شروط التعاقد بينهما.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 