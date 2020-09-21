أخبار عاجلة
“زيادة جديدة” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات كورونا والإجمالي يسجل 104787 حالة -
ننشر أسماء وصور المعينين في مجلس الشيوخ .. وأبرزهم”نجلة رئيس سابق وفنان وكبار من الإعلاميين” و18 أكتوبر أول اجتماع للمجلس -
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -
انتخابات أميركا.. هل تعكس الاستطلاعات ما ستقرره النتائج؟ -
أخبار اليمن : إنفلونزا الخنازير أم كورونا.. أيهما أخطر؟ -
ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي أوضاع الأسواق البترولية العالمية -
أبل تطلق هواتفها بتقنية الجيل الخامس.. أسعار ومواصفات آيفون 12 -

الموت يفجع الفنان حسام داغر

فن ومشاهير تبليغ
الموت يفجع الفنان حسام داغر
الموت يفجع الفنان حسام داغر
ونشر صوره مع الراحلة وكتب قائلا: توفيت الى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانيه في منزلها بالاسكندرية، صلاة الجنازة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة الإسكندرية و الدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة .. انه حقًا عام الحزن. وأضاف حسام داغر: كانت دومًا مبتسمة وصوتها مصدر للامان للجميع ..  سلمي علي امي و احضنيها قوي الي ان نلتقي جميعًا ..  اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموت يفجع الفنان حسام داغر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 