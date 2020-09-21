ونشر صوره مع الراحلة وكتب قائلا: توفيت الى رحمة الله خالتي الكبرى وأمي الثانيه في منزلها بالاسكندرية، صلاة الجنازة غدًا الاثنين بعد صلاة الظهر بمسجد المواساة الإسكندرية و الدفن بمدافن العائلة هناك في مدافن المنارة .. انه حقًا عام الحزن. وأضاف حسام داغر: كانت دومًا مبتسمة وصوتها مصدر للامان للجميع .. سلمي علي امي و احضنيها قوي الي ان نلتقي جميعًا .. اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموت يفجع الفنان حسام داغر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.