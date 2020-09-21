وفاء عامر تنعى عمتها

حرصت الفنانة وفاء عامر على نعي عمتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ". وكتبت وفاء قائلة : "لي عمة مثل الملاك حب للجميع وحنية غريبة هي دلوقتي عند ربنا". تابعت : "الفاتحة والدعاء للغالية، الحاجة راوية عامر". آخر أعمال وفاء مسلسل "حكايتي" وهو من بطولة ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

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