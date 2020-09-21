علقت الفنانة سماح أنور، على غيابها عن الساحة الفنية، مشيرة إلى أنها لا تعلم السبب الحقيقي وراء ذلك.
وأوضحت خلال لقائها في برنامج "مساء دى ام سى" الذى يذاع على فضائية دى أم سى أنأنها لا تسعى وراء التمثيل بقدر كبير وكتفي فقط بالدور الذى يأتي لها.
وبثت سماح أنور، مؤخرًا لايف مباشر لجمهورها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث أعلنت عن ذلك خلال مقطع عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يذكر أن آخر أعمال سماح أنور، مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنانة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وسمير غانم ومحمد أوتاكا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماح أنور تعلق على غيابها عن الساحة الفنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.