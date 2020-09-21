وأضاف في تصريحات صحفية: "قررنا في كايرو شو تقديم هنيدي ليكون بداية انطلاق المسرح من جديد مثلما كان بداية انطلاق السينما وكان غائبا عن المسرح منذ مسرحية طرائيعو التي عرضت منذ 16 عاما".
وأشار إلى أنه هنيدي، تحمس جدا للعودة وجاء عرض (مسرحية 3 أيام في الساحل) وحقق نجاحا كبيرا جدا لدرجة أنه أكبر إيرادات يومية في تاريخ المسرح .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخرج مجدي الهوراي: "3 أيام في الساحل" لهنيدي حققت أعلى إيرادات يومية في تاريخ المسرح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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