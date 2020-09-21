المخرج مجدي الهوراي: "3 أيام في الساحل" لهنيدي حققت أعلى إيرادات يومية في تاريخ المسرح

قال المخرج مجدي الهوراي، أن علاقهته بالفنان محمد هنيدي قوية جدا، مضيفًا: "اعتقد أنه كان فتح الخير على السينما منذ التسعينات بأفلامه التي حققت نجاحا كبيرا

وأضاف في تصريحات صحفية: "قررنا في كايرو شو تقديم هنيدي ليكون بداية انطلاق المسرح من جديد مثلما كان بداية انطلاق السينما وكان غائبا عن المسرح منذ مسرحية طرائيعو التي عرضت منذ 16 عاما".

وأشار إلى أنه هنيدي، تحمس جدا للعودة وجاء عرض (مسرحية 3 أيام في الساحل) وحقق نجاحا كبيرا جدا لدرجة أنه أكبر إيرادات يومية في تاريخ المسرح .