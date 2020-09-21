في عيد ميلادها .. معلومات عن كارينا كابور

يحل اليوم الأثنين 21 سبتمبر 2020، عيد ميلاد الفنانة كارينا كابور، نتسعرض لكم أبرز المعلومات عنها من خلال السطور الآتية:

كارينا كابور، هي ممثلة هندية لعبت عدة أدوار بطولية في الأفلام الهندية وحازت على عدة جوائز فيلم فير.

وبدأت كارينا مسيرتها عام 2000 في فيلم اللاجئين (فيلم) مع ابهيشيك باتشان نجل الأسطورة أميتاب باتشان وحازت من خلاله على العديد من الجوائز منها جائزة فيلم فير لأفضل ممثلة صاعدة، لتتولى نجاحاتها عام 2003 بفيلم تشاميلي الذي شهد دخولها مصاف أعلى النجمات أجرًا وأكثرهن نجاحًا. بينما تعرضت كارينا، للعديد من الإشاعات في بداية مسيرتها الفنية بسبب مشاركتها البطولة للعديد من الممثلين البارزين أمثال الممثل هريثيك روشان وفاردين خان. لكن أبرز علاقاتها والتي أثارت جدلًا كبيرًا كانت مواعدتها علنا للممثل شاهيد كابور حيث بدأت علاقتها به عام 2004, ظهرت معه في عدة أفلام مثل فيلم فيدا وفيلم 36 شارع الصين وفيلم بهدوء - بهدوء وفيلم عندما التقينا وفيلم سنجتمع سنلتقي حققت نجاحا كبيرا في البوكس أوفيس.

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