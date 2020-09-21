أخبار عاجلة
منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو -
لأول مرة.. نرمين الفقي تطل على متابعيها بدون مكياج.. شاهد كيف أشعلت موقع إنستغرام -
هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة -
مجددَّا.. قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تعود الى الواجهة برواية كاملة (شاهد) -
“زيادة جديدة” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات كورونا والإجمالي يسجل 104787 حالة -
ننشر أسماء وصور المعينين في مجلس الشيوخ .. وأبرزهم”نجلة رئيس سابق وفنان وكبار من الإعلاميين” و18 أكتوبر أول اجتماع للمجلس -
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -

بتمارين شاقة.. أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة

فن ومشاهير تبليغ
بتمارين شاقة.. أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة
بتمارين شاقة.. أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة
نشر الفنان احمد العوضي فيديو جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يمارس رياضة الملاكمة.

وظهر احمد العوضي داخل حلبة ملاكمة وهو يتدرب مع مدربه بطريقة قاسية بإجراء بعض اللكمات القوية التي تساعده في التغلب على الخصم.

وشارك  أحمد العوضى،  في بطولة مسلسل الإختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى".

مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتمارين شاقة.. أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 