بتمارين شاقة.. أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة

وظهر احمد العوضي داخل حلبة ملاكمة وهو يتدرب مع مدربه بطريقة قاسية بإجراء بعض اللكمات القوية التي تساعده في التغلب على الخصم.
مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.
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