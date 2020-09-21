بعد احتفالها بفوز الأهلي بـ الدوري.. شيما صابر تتقدم ببلاغ للمباحث بعد تعرضها للسب والقذف

أعلنت الإعلامية شيما صابر تقديم بلاغ رسمي للمباحث الانترنت ضدد احد المتجاوزين بالسب والقذف لها بعد احتفالها بحصول الأهلي على لقب الدوري للمره ال 42.

وكتبت شيما صابر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏بعد ما استحملت سب وقذف وعبارات مسيئه لي ولاهلي بدون اي وجه حق خلاص فاض بيا و توجهت لمباحث الانترنت و قمت بتحرير محضر رسمي ضد المتجاوزين في حقي .. انا شخص عمره مغلط في حد ولا سمحت لنفسي في يوم اني اتجاوز في حق مخلوق احنا ازاي نوصل للمستوي ده من الاخلاق.من آمن العقاب أساء الادب".

واحتفلت الإعلامية شيما صابر بفوز النادي الاهلي بطولة الدوري للمرة الـ42.

ونشرت شيما صابر صورة لها وامامها " ديك رومي "، وعلقت قائلة: " النسر جاهز للاحتفال بالدوري الـ٤٢ #شيما_صابر #مذيعه_الكوره " .

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.