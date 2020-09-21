أخبار عاجلة
منى زكي تكشف لأول مرة كيف تعاقب بنتها لي لي.. فيديو -
لأول مرة.. نرمين الفقي تطل على متابعيها بدون مكياج.. شاهد كيف أشعلت موقع إنستغرام -
هيفاء وهبي تفتح النار على أبو هشيمة وتفجر قنبلة جديدة -
مجددَّا.. قضية قتيل فيلا نانسي عجرم تعود الى الواجهة برواية كاملة (شاهد) -
“زيادة جديدة” الصحة تعلن تقريرها اليومي حول مصابي ووفيات كورونا والإجمالي يسجل 104787 حالة -
ننشر أسماء وصور المعينين في مجلس الشيوخ .. وأبرزهم”نجلة رئيس سابق وفنان وكبار من الإعلاميين” و18 أكتوبر أول اجتماع للمجلس -
صور .. مجدى البطران يلتقى عائلات الهرم وأكتوبر لعرض برنامجه -
أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يواصل رحلة الهبوط -
"غوغل" تطلق برنامجًا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط -
أوكرانيا تحقق فوزا تاريخيا على إسبانيا -

منة فضالي لـ"دوت الخليج الفني": الناس مبسوطة من "زنزانة٧".. والفيلم حقق أعلى إيرادات

فن ومشاهير تبليغ
منة فضالي لـ"دوت الخليج الفني": الناس مبسوطة من "زنزانة٧".. والفيلم حقق أعلى إيرادات
منة فضالي لـ"دوت الخليج الفني": الناس مبسوطة من "زنزانة٧".. والفيلم حقق أعلى إيرادات

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها من ردود الأفعال علي فيلم "زنزانة ٧" حيث حرصت علي حضور العرض الخاص للفيلم مع الجمهور خلال الفترة الماضية.

وأضافت منة، خلال تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أن الفيلم حقق أعلى إيرادات منذ اللحظة الأولي من طرحه بالرغم من ظروف أزمة "".

وأشارت إلى أنها راضية بالإيرادات، كما أنها سعيدة بإشادات الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالفيلم.

فيلم "زنزانة 7" الذي تم طرحه خلال الأيام القليلة الماضية، وهو بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، أحمد التهامي، عبير صبري، مايا نصري، أيهاب فهمي، مصطفى هريدي، أيمن كشك وآخرين وهو من إنتاج شركة “الجذور” للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أيمن يوسف، والفيلم سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

من ناحية أخري تستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” من سيناريو وحوار وإخراج فادي سليم، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية على رأسهم الفنان غسان مسعود، ومحمد الأحمد، ومنة فضالي وغيرهم من الفنانين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة فضالي لـ"دوت الخليج الفني": الناس مبسوطة من "زنزانة٧".. والفيلم حقق أعلى إيرادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

 