وحشت قلبي.. بسمة وهبة توجه رساله لنجلها بعد عودته من السفر

نشر الاعلامية بسمة وهبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صوره لها مع نجلها بعد عودته من إحدى الدول الاجنبيه.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة قائلة " وحشت قلبي يا قلب عمري إذا بيكمل فهيكون بشوفتك يا نور عيوني يا دقات قلبي ونبض عمري".

وكشفت الاعلامبة بسمة وهبة مؤخرًا، عن إصابتها بمرض نادر الحدوث في العالم منذ مدة زمنية دون الإفصاح عنه الابعد تعرضها لهجوم حاد بعد سفرها للخارج.

وردت بسمة وهبة على المهاجمين لها على كثرة سفرها للخارج للعلاج وعدم ذهابها الي المستشفيات المصرية، قائلة "التخصص مش موجود في مصر لانه نادر فلو مكنش عند حضرتك مانع اطلع اتعالج ولا اقعد اموت في مصر".