في ذكرى رحيلها.. سبب وفاة فايزة أحمد

تحل اليوم الإثنين، 21 سبتمبر ذكرى وفاة الفنانة فايزة أحمد، التي قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني.

عاشت فايزة أحمد، بداية حياتها في دمشق، وتقدمت للإذاعة السورية إذاعة دمشق إلى لجنة لاختيار المطربين لكنها لم توفق في البداية من ثم سافرت إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها فطلبتها إذاعة دمشق.

وعادت لتكمل مسيرة نجاحها وتدربت على يد الملحن محمد النعامي وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق وأدت بعض الأغنيات، من ثم سافرت من سوريا إلى العراق والتقت الموسيقار العراقي رضا علي.

حصلت فايزة أحمد على عدد من الجوائز والأوسمة منها: درع الجيش الثاني في 1 مايو 1974 كما حصلت على وسام من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

توفيت الفنانة فايزة أحمد، في 21 سبتمبر من عام 1983 بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي.