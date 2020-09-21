ريا أبي راشد تسترجع ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي

استرجعت الإعلامية ريا أبي راشد ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي الذي اقيم العام الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ونشر ريا أبي راشد فيديو لها من داخل مدينة الجونة اثناء تصوير إعلان المهرجان وعلقت قائلة "ذكريات سعيدة من العام الماضي الي اليوم".

يشار إلى أن ريا أبى راشد تعد من ألمع المذيعات العرب وقد حظيت حلقتها مع رامز جلال فى برنامج رامز فى الشلال خلال موسم رمضان قبل الماضى بمشاهدة واسعة.

وريا هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، واشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم مشاهير هوليود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.