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بعد خضوعه لفحوصات طبية.. الجمهور يطارد سمير غانم

فن ومشاهير تبليغ
بعد خضوعه لفحوصات طبية.. الجمهور يطارد سمير غانم
بعد خضوعه لفحوصات طبية.. الجمهور يطارد سمير غانم
تصدر الفنان سمير غانم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد خضوعه لفحوصات طبية.

أكد الفنان سمير غانم، أنه بخير ولا يعانى من أى مضاعفات، وهو يتواجد بمنزله، موجها الشكر لكل من حاول الاتصال به في الساعات الماضية.

وأكدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز خضوعه مساء أمس، لفحوصات طبية روتينية.

كان "دوت الخليج" نشر خبر خضوع الفنان الكبير سمير غانم لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، بعد زيارته لإحدى العيادات الخاصة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائى فى الدورة الـ 39، منح النجم سمير غانم جائزة فاتن حمامة التقديرية وسلمتها له ابنتاه دنيا وإيمى.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 