جوني ديب يحضر حفل افتتاح فيلمه الجديد Crock Of Gold: A Few Rounds

حضر النجم جوني ديب حفل افتتاح فيلمه الجديد Crock Of Gold: A Few Rounds وسط اجراءات احترازية ضمن فعاليات الدورة رقم 68 من مهرجان سيباستيان السينمائي الدولي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من حفل افتتاح الفيلم الذي اقيم بقصر كروسال باسبانيا، واثار خلاله ديب الجدل بعد اشعاله لسيجارة على السجادة الحمراء.

ويعد هذا هو اول فيلم يحتفل ديب بعرضه الخاص في فترة ما بعد جائحة كورونا.



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