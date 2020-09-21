أخبار عاجلة
وكالة موديز: إفريقيا تعاني للحاق بركب إصدارات دين الأسواق الناشئة -
الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 وفيات -
إيقاف مؤقت لتجارب عقار Eli Lilly لعلاج كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة -
صندوق النقد: النظام المالي مستقر حتى الآن لكن نقاط الضعف تزداد -
الاتحاد الأوروبي يحصل على موافقة منظمة التجارة لفرض رسوم على الولايات المتحدة -
التجاري الدولي يمثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس المبادرة المالية للأمم المتحدة -
تراجع طفيف في متوسط سعر الدولار أمام الجنيه -
مصر تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالتوافق حول سعر فائدة مرجعي جديد -
عدسات المصورين ترصد ترامب وابنته إيفانكا في أوضاع مخلة.. شاهد -
الإعلامية علا الفارس تفاجئ متابعيها وتكشف عن عريسها السري -

جوني ديب يحضر حفل افتتاح فيلمه الجديد Crock Of Gold: A Few Rounds

فن ومشاهير تبليغ
جوني ديب يحضر حفل افتتاح فيلمه الجديد Crock Of Gold: A Few Rounds
جوني ديب يحضر حفل افتتاح فيلمه الجديد Crock Of Gold: A Few Rounds

حضر النجم جوني ديب حفل افتتاح فيلمه الجديد Crock Of Gold: A Few Rounds وسط اجراءات احترازية ضمن فعاليات الدورة رقم 68 من مهرجان سيباستيان السينمائي الدولي.
ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من حفل افتتاح الفيلم الذي اقيم بقصر كروسال باسبانيا، واثار خلاله ديب الجدل بعد اشعاله لسيجارة على السجادة الحمراء.
ويعد هذا هو اول فيلم يحتفل ديب بعرضه الخاص في فترة ما بعد جائحة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوني ديب يحضر حفل افتتاح فيلمه الجديد Crock Of Gold: A Few Rounds على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 