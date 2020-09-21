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سباستيان ستان يظهر في لقطات جديدة من تصوير The Falcon and the Winter Soldier

فن ومشاهير تبليغ
سباستيان ستان يظهر في لقطات جديدة من تصوير The Falcon and the Winter Soldier
سباستيان ستان يظهر في لقطات جديدة من تصوير The Falcon and the Winter Soldier

عاد النجم سباستيان ستان لتصوير مشاهد مسلسله المرتقب The Falcon and the Winter Soldier الذي يطرح ضمن عالم مارفل السينمائي.
ونقلت صحيفة يدلي ميل، لقطات من موقع تصوير المسلسل، الذي يعود العمل به بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة ، ويجسد به شخصية باكي بارنز.
وقالت الصحيفة ان المسلسل من المرجح طرحه للعرض على شاشة ديزني بلص بحلول عام 2021 المقبل.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 