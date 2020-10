سباستيان ستان يظهر في لقطات جديدة من تصوير The Falcon and the Winter Soldier

عاد النجم سباستيان ستان لتصوير مشاهد مسلسله المرتقب The Falcon and the Winter Soldier الذي يطرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة يدلي ميل، لقطات من موقع تصوير المسلسل، الذي يعود العمل به بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا، ويجسد به شخصية باكي بارنز.

وقالت الصحيفة ان المسلسل من المرجح طرحه للعرض على شاشة ديزني بلص بحلول عام 2021 المقبل.



