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بعد شائعة وفاته.. سمير غانم يتصدر تريند "جوجل"

فن ومشاهير تبليغ
بعد شائعة وفاته.. سمير غانم يتصدر تريند "جوجل"
بعد شائعة وفاته.. سمير غانم يتصدر تريند "جوجل"
تصدر الفنان سمير غانم مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل" بعد انتشار أخبار تزعم تدهور حالته الصحية.

وأوضح سمير غانم، في تصريحات صحفية له أنه بخير ولا صحة لما أشيع عن تدهور صحته خلال الساعات الماضية.

وفي سياق آخر، يشارك في فيلم "تسليم أهالي"، والفيلم بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، محمد أوتاكا، إيمى سمير غانم، لوسي، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 