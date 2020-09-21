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بماكياج صاخب.. رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور

فن ومشاهير تبليغ
بماكياج صاخب.. رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور
بماكياج صاخب.. رحاب الجمل تتألق في أحدث ظهور
نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 
وظهرت رحاب الجمل في الصوره وهي  ترتدى  قبعه و بدله  مما لفت انتباه متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذى ارتكز على الألوان الداكنة المتناسقة مع إطلالتها.

شاركت رحاب الجمل فى رمضان الماضي 2020 بمسلسل البرنس بطولة النجم محمد رمضان وأحمد زاهر، ومحمد علاء، وريم سامي" وأحمد داش وأحمد فهيم.

يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 