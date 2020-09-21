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بإطلالة جديدة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

فن ومشاهير تبليغ
بإطلالة جديدة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
بإطلالة جديدة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وحظت الصورة بإعجاب متابعيها عبر انستجرام.

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