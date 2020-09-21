نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . وحظت الصورة بإعجاب متابعيها عبر انستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإطلالة جديدة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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