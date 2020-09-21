وعلقت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة : " صورة بعنوان الاختلاف لا يفسد للود القضية".
ومن هنا تعرضت لهجوم لعدد من متابعيها الذين تعجبوا من تعليقها " الاختلاف" متسائلين :" اين الاختلاف " ، بينما دعمها اخرون معلقين :"هو انا ليه فهمت قصدها وانا معديه وكتير فهم العكس اللي تقصده رغم انه واضح .. حقيقي في تحامل على الفنانين".
وردت الفنانة الشهيرة على هذا التعليق قائلة :" عشان في ناس بتسوء الظن احتياطي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.