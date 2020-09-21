نسرين طافش: لا يوجد شيء لا أستطيع أن أكونه أو أفعله أو أملكه

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش في الصورة بإطلالة رسمية، حيث ارتدت بدلة بينك، وتوب أبيض، وشعرها منسدل على الكتفين.

وعلقت نسرين على الصورة قائلة: "لا يوجد شيئ لا استطيع ان اكونه او افعله او املكه #ابراهام_هيكس #هيكس و انت كذلك .. آمن بنفسك .. ثق بالله #أومن

وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.