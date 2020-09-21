عمر جابر وأحمد الشناوي يهنئان رضا البحراوي بعيد ميلاده

هنأ عمر جابر وأحمد الشناوي نجوم نادي بيراميدز، الفنان رضا البحراوى بعيد ميلاده، ونشر البحراوي فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". قال عمر جابر فى الفيديو: "حبراوى ياحبيبى كل سنة وانت طيب وعقبال يارب مليون سنة انشاء الله". وعلق رضا البحراوى قائلا: "وانتم طيبين يا حبايب قلبي". اقرأ أيضًا:



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