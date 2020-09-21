فى ذكرى ميلاده .. خليل مرسى يكشف عن المخرج الأكثر تأثيرا فى حياته الفنية

يحل اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، ذكرى ميلاد الفنان الراحل خليل مرسي، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني.
قال الفنان الراحل خليل مرسي في لقاء تلفزيوني انه لم يكن يفضل العمل او المشاركة فى الأعمال الدرامية خاصة انه كان مشغولا بالمسرح الذى أخذ كل وقته وعندما شارك في اول تجربة درامية له بعنوان "وقال البحر" كان يساعده كل من الفنان صلاح السعدني و المخرج محمد فاضل حتي يتمكن من تجسيد الدور امام الكاميرا.
واضاف خليل : المخرج محمد فاضل علمني كل شئ وكنت اتمني ان كل اعمالي الفنية تكون من اخراجه.
وبعد مشاركته في المسلسل السوري الذي يحمل عنوان "الطارق" قال ان الممثل المصري افضل من الممثل السوري ولكن المسلسلات السورية نجحت نجاحا ملفتا وسط الاعمال الدرامية الاخري.
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