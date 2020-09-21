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تعرف على النجمات صاحبات أفضل إطلالة في حفل Emmy Awards .. صور

فن ومشاهير تبليغ
تعرف على النجمات صاحبات أفضل إطلالة في حفل Emmy Awards .. صور
تعرف على النجمات صاحبات أفضل إطلالة في حفل Emmy Awards .. صور

اقيم امس الاحد حفل Emmy Awards في دورته الـ 72 اونلاين لأول مرة بسبب تفشي ، بدون حضور جماهيري.

وخطفت النجمة العالمية جينفير انيستون الانظار بفستان اسود طويل بسيط من ماركة العالمية Christian Dior. 

اما النجمة العالمية ريس ويذرسبون اطلات بفستان اسود قصير وبسيط مع مكياج لايت. 

Emmy Awards  هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني. ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية منها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس.

تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 