مسلسل Schitt’s Creek يحصد جوائز إيمي

اختتمت قبل قليل نسخة افتراضية من حفل توزيع جوائز "إيمي" بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقدم حفل توزيع الجوائز جيمي كيمل الجوائز في لوس أنجلوس.

وقد حصد مسلسل Schitt’s Creek على عدد كبير من الجوائز أبرزها:

جائزة الإيمي لأفضل مسلسل كوميدي، وجائزة الإيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي ل آني ميرفي، وجائزة الإيمي لأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي ل كاثرين أوهيرا.

كما حصد العمل جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي تذهب للمخرجين الكنديين أندرو سيفيدينو ودانيال ليفي، وجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي تذهب للممثل والمخرج الكندي دانيال ليفي.



واقتنص عنه الممثل الكندي يوجين ليفي جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي.

Emmy Awards

هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار ولكن وفي حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التلفزيوني. ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية منها ذي ويزرد أو فبيفرلي بليس.

تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.