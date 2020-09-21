بشعر كيرلي.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بفيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع "إنستجرام". وظهرت الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية تيشرت أحمر مما جعل إطلالتها أنيقة وبسيطة. أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريهام أيمن على تسريحة شعر كيرلى وهو ما جعل إطلالتها مختلفة، ووضعت بعض الوان النود من المكياج. كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

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