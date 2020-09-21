أخبار عاجلة
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور -
ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو -
للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو -

بشعر كيرلي.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فن ومشاهير تبليغ
بشعر كيرلي.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام
بشعر كيرلي.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بفيديو جديد لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصى عبر موقع "إنستجرام".
وظهرت  الفنانة ريهام أيمن، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية تيشرت أحمر مما جعل إطلالتها أنيقة وبسيطة.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ريهام أيمن على تسريحة شعر كيرلى وهو ما جعل إطلالتها مختلفة، ووضعت بعض الوان النود من المكياج.

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشعر كيرلي.. ريهام أيمن تخطف الأنظار عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

 