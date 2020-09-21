تعرف على أبرز جوائز حفل الايمي لأفضل مسلسل قصير

اختتمت قبل قليل نسخة افتراضية من حفل توزيع جوائز "إيمي" بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، وقدم حفل توزيع الجوائز جيمي كيمل في لوس أنجلوس. وقد حصل المسلسل القصير Watchmen على عدد من الجوائز ابرزها جائزة الإيمي لأفضل مسلسل قصير ، وجائزة الإيمي لأفضل ممثلة في مسلسل قصير ل ريجينا كينج، وجائزة الإيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير ليحيى عبد المتين. فضلا عن حصوله على جائزة إيمي برايم تايم عن فئة الكتابة المبهرة لمسلسل قصير أو فيلم أو منتج درامي مميز وذهبت إلى للكاتبين دامون ليندلوف وكورد جيفرسون. وحازت الممثلة الأمريكية ريجينا كينغ جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير أو محدود.

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