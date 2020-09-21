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تعرف على أبرز جوائز حفل الايمي لأفضل مسلسل قصير

فن ومشاهير تبليغ
تعرف على أبرز جوائز حفل الايمي لأفضل مسلسل قصير
تعرف على أبرز جوائز حفل الايمي لأفضل مسلسل قصير
اختتمت قبل قليل نسخة افتراضية من حفل توزيع جوائز "إيمي" بسبب تفشى ، وقدم حفل توزيع الجوائز جيمي كيمل في لوس أنجلوس.

وقد حصل المسلسل القصير 

Watchmen

على عدد من الجوائز ابرزها 

جائزة الإيمي لأفضل مسلسل قصير

، وجائزة الإيمي لأفضل ممثلة في مسلسل قصير ل ريجينا كينج، وجائزة الإيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير ليحيى عبد المتين.

فضلا عن حصوله على جائزة إيمي برايم تايم عن فئة الكتابة المبهرة لمسلسل قصير أو فيلم أو منتج درامي مميز وذهبت إلى للكاتبين دامون ليندلوف وكورد جيفرسون.

وحازت الممثلة الأمريكية ريجينا كينغ  جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير أو محدود.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 