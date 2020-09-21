نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت مايان على الصورة قائلة: "حسيت كأني برنسيسة امبارح". وتألقت مايان السيد بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأخضر. واعتمدت مايان السيد على تسريحة شعر بسيطة وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة جذابة ومنسقة. اقرأ أيضًا: يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

وعلقت مايان على الصورة قائلة: "حسيت كأني برنسيسة امبارح". وتألقت مايان السيد بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأخضر. واعتمدت مايان السيد على تسريحة شعر بسيطة وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة جذابة ومنسقة. اقرأ أيضًا: يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرنسيسة.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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