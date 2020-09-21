أخبار عاجلة
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور -
ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو -
للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو -

البرنسيسة.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

فن ومشاهير تبليغ
البرنسيسة.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
البرنسيسة.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مايان على الصورة قائلة: "حسيت كأني برنسيسة امبارح".

وتألقت مايان السيد بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأخضر. 
واعتمدت مايان السيد على تسريحة شعر بسيطة وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة جذابة ومنسقة.

اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

وعلقت مايان على الصورة قائلة: "حسيت كأني برنسيسة امبارح".

وتألقت مايان السيد بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأخضر. 
واعتمدت مايان السيد على تسريحة شعر بسيطة وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة جذابة ومنسقة.

اقرأ أيضًا:

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد فيلم " بنات ثانوي " ويشارك فى البطولة ، كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرنسيسة.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

 