أخبار عاجلة
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور -
ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو -
للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو -

استئناف تصوير فيلم Fantastic Beasts بعد توقف لأشهر

فن ومشاهير تبليغ
استئناف تصوير فيلم Fantastic Beasts بعد توقف لأشهر
استئناف تصوير فيلم Fantastic Beasts بعد توقف لأشهر
أعلن النجم العالمي ايدي ريدمان عن استأنف تصوير الجزء الثالث من سلسلة افلام Fantastic Beasts، بعد توقف التصوير في نهاية 2019.

 

وقال ايدي ريدمان بحسب ماء جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية قال إنه سيتم اجراء تحاليل للممثلين وطاقم العمل من اجل التأكد من عدم اصابة احدهم بفيروس من اجل متابعة تصوير الفيلم. 

واشار النجم البريطاني الى ان ارتداء طاقم العمل لكمامات الطبية لاتباع الاجراءات الوقائية قد يؤثر على الحالة الابداعية لفريق العمل، مشيرا الى ان تكرار اجراء الفحوصات الطبية يؤثر سلبا على نفسية الجميع. 

وشارك في بطولة الجزء الثاني من الفيلم ايدي ريدمان ،ليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف تصوير فيلم Fantastic Beasts بعد توقف لأشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

 