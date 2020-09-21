وقال ايدي ريدمان بحسب ماء جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية قال إنه سيتم اجراء تحاليل للممثلين وطاقم العمل من اجل التأكد من عدم اصابة احدهم بفيروس كورونا من اجل متابعة تصوير الفيلم.
واشار النجم البريطاني الى ان ارتداء طاقم العمل لكمامات الطبية لاتباع الاجراءات الوقائية قد يؤثر على الحالة الابداعية لفريق العمل، مشيرا الى ان تكرار اجراء الفحوصات الطبية يؤثر سلبا على نفسية الجميع.
وشارك في بطولة الجزء الثاني من الفيلم ايدي ريدمان ،ليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استئناف تصوير فيلم Fantastic Beasts بعد توقف لأشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.