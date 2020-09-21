استئناف تصوير فيلم Fantastic Beasts بعد توقف لأشهر

أعلن النجم العالمي ايدي ريدمان عن استأنف تصوير الجزء الثالث من سلسلة افلام Fantastic Beasts، بعد توقف التصوير في نهاية 2019.

وقال ايدي ريدمان بحسب ماء جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية قال إنه سيتم اجراء تحاليل للممثلين وطاقم العمل من اجل التأكد من عدم اصابة احدهم بفيروس كورونا من اجل متابعة تصوير الفيلم.

واشار النجم البريطاني الى ان ارتداء طاقم العمل لكمامات الطبية لاتباع الاجراءات الوقائية قد يؤثر على الحالة الابداعية لفريق العمل، مشيرا الى ان تكرار اجراء الفحوصات الطبية يؤثر سلبا على نفسية الجميع.

وشارك في بطولة الجزء الثاني من الفيلم ايدي ريدمان ،ليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter".