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محمد ثروت ينضم لفريق فيلم مطبعة عمل

فن ومشاهير تبليغ
محمد ثروت ينضم لفريق فيلم مطبعة عمل
محمد ثروت ينضم لفريق فيلم مطبعة عمل
انضم الفنان محمد ثروت لفريق عمل فيلم " مطبعة عمل " للفنان خالد الصاوي .

الفيلم من بطولة  مصطفى خاطر و حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، و تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.

 محمد ثروت انتهى من فيلم "ريما "بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تصويرأحمد عاشور، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام 

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 