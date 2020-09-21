محمد ثروت ينضم لفريق فيلم مطبعة عمل

انضم الفنان محمد ثروت لفريق عمل فيلم " مطبعة عمل " للفنان خالد الصاوي .

الفيلم من بطولة مصطفى خاطر و حمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، و تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ويناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية المهمة لكن فى إطار كوميدى.

محمد ثروت انتهى من فيلم "ريما "بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تصويرأحمد عاشور، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام