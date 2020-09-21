وفاة الفنان محمد الحمر أحد رواد المسرح الوطني الإماراتي

وفاة الفنان الإماراتي محمد الحمر أحد رواد المسرح الوطني الإماراتي. فالوسط الفني فجع صباح اليوم بوفاة الفنان الإماراتي محمد الحمر بعد معاناة مع المرض، ويعتبر الراحل من أحد أهم رواد المسرح الوطني الإماراتي ، ومن مؤسسي مسرح الشارقة الوطني.

النجوم يرثون الفنان محمد الحمر

وأعلن خبر وفاة الفنان محمد الحمر العديد من زملائه الذين نعوه بكلمات وداعية مؤثرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ومن بينهم النجم الإماراتي حبيب غلوم الذي نشر صورة للراحل ورثاه عبر انستغرام قائلاً :"الفنان القدير محمد الحمر أحد مؤسسي الحركة المسرحية في مسرح الشارقة الوطني في ذمة الله.. نسأل المولى القدير أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ".

النجم الإماراتي منصور الفيلي من جهته رثا زميله الراحل عبر حساباته على السوشيال ميديا وكتب قائلاً :"انا لله وانا اليه لراجعون .. انتقل الى رحمة الله الأستاذ والصديق واخونا الكبير محمد الحمر .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

الفنان الإماراتي أحمد عبد الرازق بدوره نعى الراحل عبر حسابه على تويتر وكتب في رثائه :"اصدقائي المسرحين واخواني بمسرح الشارقة الوطني عزائي لكم لرجل كان اخ لي قبل ان يكون زميل او صديق انت حي بقلبي وروحي محمد الحمر ، رحمك الله بواسع رحمته " وأرفق ذلك بهاشتاغ " محمد الحمر".