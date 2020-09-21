أخبار عاجلة
البنك الدولي يقر 12 مليار دولار لتمويل لقاحات كورونا -
نيابة «الثراء الحرام» السودانية تفرج عن زوجة البشير -
FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت -
تستحقيها بجدارة.. إنجي علي توجه رسالة لـ منى زكي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز -
هاشتاج إبراهيم عيسى يحكي عن الهضبة يتصدر تريند تويتر -
فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها -
أشرف نصار: رئيس البنك الأهلي يكرم الفريق اليوم بعد الصعود للدوري الممتاز.. فيديو -
منطقة الشرقية للكاراتيه تعقد اختبارات ترقي الأحزمة بـ منيا القمح.. فيديو وصور -
ربيع ياسين منفعلاً: مش لاقي لَعِّيبه عشان الأندية مش خايفة على منتخب الشباب.. فيديو -
للبقاء في الدوري الممتاز.. حسام عزو: دعم مالي كبير لغزل المحلة.. فيديو -

بعد إعلان انفصالها.. ابنة كاردي بي تنضم لعالم إنستجرام بـ رقم قياسي

فن ومشاهير تبليغ
بعد إعلان انفصالها.. ابنة كاردي بي تنضم لعالم إنستجرام بـ رقم قياسي
بعد إعلان انفصالها.. ابنة كاردي بي تنضم لعالم إنستجرام بـ رقم قياسي
أعلنت مغنية الراب الأمريكي كاردي بي عن انضمام ابنتها Kulture لعالم السوشيال ميديا بتدشين حساب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وحصدت ابنة كاردي بي التي تبلغ من العمر عامين نصف مليون متابع في 15 ساعة، بعدما دعمتها والدتها بمطالبة جمهورها بالانضمام لحساب ابنتها الوحيدة. 

وأعلنت كاردي بي انفصالها عن زوجها المغني الشهير offset، مؤكدة أن علاقتهما تدهورت للغاية وأصبحت الحياة لا تطاق.

وقالت كاردي بي بحسب ما جاء في موقع Et الأجنبي أن حياتها مع offset أصبحت مليئة بالدراما، مشيرة الى أن الناس طوال الوقت يطلقون الشائعات عنها وعنه.

وتقدمت كاردي بي بطلب الطلاق الى أحد المحاكم الأمريكية منذ أيام من أجل إنهاء الإجراءات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعلان انفصالها.. ابنة كاردي بي تنضم لعالم إنستجرام بـ رقم قياسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 