بعد إعلان انفصالها.. ابنة كاردي بي تنضم لعالم إنستجرام بـ رقم قياسي

أعلنت مغنية الراب الأمريكي كاردي بي عن انضمام ابنتها Kulture لعالم السوشيال ميديا بتدشين حساب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحصدت ابنة كاردي بي التي تبلغ من العمر عامين نصف مليون متابع في 15 ساعة، بعدما دعمتها والدتها بمطالبة جمهورها بالانضمام لحساب ابنتها الوحيدة.

وأعلنت كاردي بي انفصالها عن زوجها المغني الشهير offset، مؤكدة أن علاقتهما تدهورت للغاية وأصبحت الحياة لا تطاق.

وقالت كاردي بي بحسب ما جاء في موقع Et الأجنبي أن حياتها مع offset أصبحت مليئة بالدراما، مشيرة الى أن الناس طوال الوقت يطلقون الشائعات عنها وعنه.

وتقدمت كاردي بي بطلب الطلاق الى أحد المحاكم الأمريكية منذ أيام من أجل إنهاء الإجراءات.