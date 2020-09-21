وظهرت منى زكي بإطلالة جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الكتفين والصدر باللون اللأبيض المشجر وقصير من جانب والجانب الآخر طويل. وعلقت مني ذكي على الصور قائلة: "نهاية الصيف بملاحظة سعيدة". ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلالة جريئة ومثيرة.. منى زكي تودع الصيف على طريقتها الخاصة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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